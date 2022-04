Torino, intrigo Sanabria: il Maiorca offre 6 milioni 

Cinque gol in 28 presenze. E lo scorso anno, da gennaio a giugno, 5 in 18 partite. E considerato che tra tutto è stato pagato circa 6,5 milioni i conti non tornano. Ivan Juric da Sanabria si aspettava di più e comincia ad avere forti dubbi sulla riconferma dell’attaccante per la prossima stagione. Perplessità che ha manifestato qualche settimana fa anche a Cairo e Vagnati. […] Dalla sua parte ha l’età visto che con i suoi 26 anni è ancora giovane e nel pieno della maturità calcistica, ma questo non basta. Serve, semmai, per venderlo bene. […] Il paraguaiano è stato contattato dal Maiorca, società spagnola, e a lui non dispiacerebbe tornare in Liga visto che ha già militato, con buoni risultati, nel Betis Siviglia. C’è già stato un primo contatto con i club e il Toro per cederlo vuole incassare almeno 6 milioni, guarda caso la cifra che dovrebbe versare al Monaco per Pellegri. Vagnati cercherà anche un piccolo sconto per riscattarlo a titolo definitivo e l’operazione Sanabria - come detto - potrebbe servire proprio a questo.