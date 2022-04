Torino, Praet è indispensabile: si tratta con il Leicester

TORINO - Juric è stato chiaro e perentorio, con Cairo e Vagnati: il Toro del prossimo anno, quello che senza riserve punterà dritto all’Europa, dovrà ancora avere Dennis Praet come punto di riferimento del gioco granata. Il belga è infatti il giocatore della rosa ad avere il tasso tecnico più alto. Il trequartista di 28 anni è al Toro in prestito dal Leicester con diritto di riscatto fissato a 15 milioni (gli inglesi lo avevano pagato 20, al momento di prelevarlo dalla Sampdoria): una cifra importante ma congrua considerando l’età e il suo valore. Con lui la squadra è più sicura, gioca e si diverte. Senza il suo apporto - e non è un caso - sono arrivate diverse sconfitte e tante prestazioni non proprio edificanti. Il problema è che le sue condizioni fisiche non gli permettono di giocare sempre con continuità: spesso si ferma per guai di varia natura. E anche negli allenamenti Juric deve dosarne le forze, così da averlo al meglio in partita. Situazione che il tecnico croato, vista l’importanza e la forza del giocatore, è disponibile a continuare a gestire. Come dire: per Praet questo e altro, l’importante è continuare ad averlo a disposizione.