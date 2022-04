Torino, a sinistra corre Yilmaz

TORINO - Un freccia si sta avvicinando al Torino tanto quanto il Torino si sta avvicinando a Ridvan Yilmaz, esterno sinistro di spinta, un giovane turco che compirà 21 anni il prossimo 21 maggio, colonna del Besiktas (finora, 21 gare da titolare in 25 presenze in campionato; e attualmente lui e i suoi compagni occupano la settima posizione in classifica). Yilmaz è dalla stagione 2018- 2019 che sta man mano bruciando le tappe. L’esordio in prima squadra ancora minorenne, la crescita al fianco dei grandi nel campionato successivo, quindi il decollo nella scorsa stagione da para-titolare, con una ventina di gettoni.

Quest’anno, poi, la conferma definitiva e la svolta consequenziale, sull’onda di un rendimento superiore illuminato anche da 3 gol e 4 assist. Yilmaz fa anche già parte del giro della Nazionale maggiore (6 volte in campo), dopo tutta la trafila delle selezioni giovanili turche. A tutto ciò (il ritratto di un giovane di qualità e dagli ampi margini di crescita che ha già fatto tirare su le antenne a vari club europei, non solo al Torino), a tutto ciò, si diceva, va poi aggiunta una… dote ulteriore, se vista con gli occhi di un candidato acquirente: il suo contratto scadrà già tra un anno, non si parla di trattative per il rinnovo e anche ai turchi piacciono le plusvalenze, non le minus.