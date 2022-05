Torino, Ahmet Nur Cebi: "Per Yilmaz vogliamo 10 milioni"

TORINO - Il Toro ha aperto una trattativa col Besiktas per Ridvan Yilmaz, terzino sinistro classe 2001. Per ora l'offerta granata, che si aggira intorno ai quattro milioni più uno di bonus, è stata ritenuta troppo bassa. Queste le parole del presidente del club turco Ahmet Nur Cebi, rilasciate al quotidiano turco Milliyet: "Se ci arriverà un'offerta da 10 milioni di euro, Ridvan andrà in Europa. L'importante è venderlo per poter trovare poi un sostituto. Abbiamo ricevuto un'offerta ufficiale, ma non abbiamo intenzione di accettarla".