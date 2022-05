Juric: "Cairo e Vagnati, volete un grande Toro? Partite da Belotti"

TORINO - Juric e il Toro contro il Napoli. Ma prima il tecnico torna a parlare di Superga: "Emozionante, soprattutto quando il Gallo ha letto i nomi dei caduti. E poi ho notato, da parte dei tifosi, grande voglia di far bene per il futuro. Li ho visti molto ambiziosi. Riapriremo il Filadelfia, per me non è un problema. A parte qualche occasione in cui dobbiamo sperimentare certe situazioni per il resto - lo ripeto - non ci sono problemi". Ed eccoci al Napoli: "Noi non molliamo. Vogliamo concludere alla grande con grandi squadre". E il discorso scivola sul Gallo: "Per me deve sedersi e firmare. Con lui parlo sempre. La mia impressione è quella che può dare di più. Devono sedersi, parlare e trovare l'accordo. E lui a questa squadra può dare ancora tanto, quest'anno è stato frenato da molti problemi. La situazione è semplice. Devono sedersi e parlare".