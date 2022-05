Dall'Inghilterra: "Il Chelsea va forte su Bremer per rimpiazzare Rudiger"

LONDRA - Si torna a parlare di un interesse del Chelsea per il difensore Gleison Bremer, che già nel mercato invernale era stato accostato al club londinese. Secondo quanto riporta il sito "football.london", il 25enne difensore del Torino sarebbe infatti una delle prime scelte dei "blues" per sopperire alla partenza di Antonio Rudiger, destinato al Real Madrid. Gli osservatori del Chelsea avrebbero seguito Bremer a più riprese in questa stagione. Il difensore brasiliano è valutato 27 milioni di sterline (circa 31,5 milioni di euro) e sarebbe seguito anche da altre squadre della Premier League.