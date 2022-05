Berisha si tiene il Toro: "Il mio futuro è qui, voglio restare"

TORINO - Non lascia niente al caso nel suo lavoro, Ivan Juric. E quando rivendica le ambizioni di una squadra come Torino, e di un popolo come quello granata, dimostra di avere già chiaro il quadro dei confermati e dei bocciati in vista della prossima stagione. Cairo permettendo, ovviamente. Partendo dalla porta, in stagione il tecnico non ha gradito - pur difendendo sia Milinkovic-Savic (27 presenze in campionato) sia Berisha (8) dopo gli errori - la mancanza di un portiere affidabile che potesse garantire sicurezza tra i pali e anche qualche punto in più in classifica. Per questo, nel Toro del futuro ci sarà per forza di cose bisogno di un estremo difensore che possa assumere con continuità (e senza sbavature) i gradi di primo, con Berisha a fare da vice e Vanja sul mercato alla ricerca di una sistemazione. In tal senso il portiere albanese, in prestito con obbligo di riscatto dalla Spal, ha sottolineato di voler rimanere all'ombra della Mole anche il prossimo anno: «Per me il futuro è qui. Spero di restare e aiutare questa squadra perché credo che possiamo fare grandi cose. Abbiamo disputato una bella stagione, peccato per i punti persi perchè avremmo meritato di più. Eravamo in corsa per l'Europa ma ci è sempre mancato qualcosa. Adesso dovremo chiudere al meglio il campionato».