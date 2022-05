Bremer: Leicester in corsa, ma l'Inter resta la favorita

Il Torino punta a confermare Dennis Praet, trequartista con il cartellino di proprietà del Leicester che a sua volta guarda in casa granata puntando il pezzo pregiato del mercato alla voce difensori: già, il club portato al vertice del campionato inglese da Claudio Ranieri - vincitore della Premier nel 2016 - vuole Gleison Bremer. A riportare il forte interesse è il Sun, che contestualmente parla di un incontro andato in scena tra le parti. Il Toro avrebbe chiesto la concessione del nuovo prestito del belga - questa volta su volontà del Leicester vincolato a un obbligo di riscatto che si aggira attorno ai 12 milioni di euro - e chiesto per liberare il brasiliano 40 milioni. Una cifra che difficilmente in Italia potrebbe essere corrisposta a Cairo, per il fortissimo difensore centrale. Nell’ultima prova contro il Napoli capace di giocarsela alla pari con un cliente scomodo come Osimhen. Anche contro la velocità del nigeriano Bremer ha dimostrato di aver acquisito la piena maturità, alternando anticipi a temporeggiamenti che hanno limitato la feroce pericolosità del centravanti del Napoli. Ennesima prova di altissimo livello che ha alimentato il già cospicuo interesse nei suoi confronti. In Inghilterra il Leicester è infatti soltanto l’ultimo club ad essersi iscritto alla corsa per Bremer.