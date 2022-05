Toro, da Boloca a Ilie e Olaru: prosegue la linea verde

TORINO - Avanti con i giovani che andranno integrati con giocatori esperti. Il focus resta chiaro: la rosa va costruita artigianalmente, pezzo su pezzo, mantenendo la linea verde pur con alcune eccezioni. Per quanto riguarda il portiere sarà ad esempio opportuno puntare su un elemento maturo, tecnicamente pronto a chiudere la porta granata più di quanto non abbia fatto Milinkovic. E idem dicasi per il sostituto di Bremer. "Se va via come è probabile al suo posto ne servirà uno forte", ha chiarito Juric. Già anticipando che, per il post brasiliano, servirà una certezza e non un giovane da crescere.