Toro, Brekalo tra riscatto e Southampton in agguato

L’acquisto a titolo definitivo di Brekalo : l’esito migliore, da tempo auspicato da Ivan Juric d’intesa con Urbano Cairo e Davide Vagnati . Lo accontenteranno, i segnali sono questi: e davvero sarebbe un colpo di scena clamoroso , se maturasse un finale differente. C’è un po’ di tutto nel modus operandi di questo Torino : potendo, meglio aspettare sino all’estremo limite o quasi anche per tarare fino in fondo l’investimento (decisamente considerevole per un club che da 4 stagioni chiude i bilanci in rosso: 83 milioni di passivo , 38 nell’ultimo anno solare).

Brekalo vuole restare

Eventuali novità alternative sul mercato possono sempre emergere. Meglio allora pigiare il pulsante sul finire del conto alla rovescia: non si sa mai. Anche per scongiurare il rischio teorico di un grave infortunio giusto il giorno dopo un eventuale riscatto acceso con troppo anticipo? Pure le scaramanzie talvolta hanno un peso per decidere quando attraversare il Rubicone. Il Torino le ha provate tutte in queste settimane per cercare di conquistare uno sconto dal Wolfsburg: sino a pochissimi giorni fa facendosi forte della volontà di Brekalo di restare in granata, tanto quanto il ragazzo spinse un anno fa per lasciare il club tedesco, dov’era finito ai margini non per specifica colpa sua [...]