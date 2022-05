Singo, Conte insiste: no del Toro a 25 milioni

TORINO - Per Wilfried Singo, 21 anni, il Tottenham ci ha riprovato, stavolta con un’offerta importante. E oltre al club londinese dove allena Antonio Conte, grande estimatore dell’esterno granata per averlo affrontato da avversario quando sedeva sulla panchina dell’Inter, in queste ultime ore nel discorso si è inserito anche il Leicester che ha seguito l’ivoriano, oltre che Bremer, in occasione di Torino-Napoli di sabato scorso. Due granata che piacciono e intrigano non solo in Italia ma anche all’estero. Per quanto riguarda il brasiliano, il Toro non ha sostanzialmente possibilità di trattenerlo visto che il giocatore, firmando il rinnovo, ha chiesto e ottenuto garanzie di essere ceduto in una squadra che disputi la Champions League. Per Singo, invece, il discorso è diverso.

Secondo no del Toro Con il secondo no consecutivo al Tottenham il Torino lo ha di fatto tolto dal mercato. Ma procediamo con ordine ed entriamo nel cuore dei retroscena. Venti giorni fa Fabio Paratici, ds dei londinesi che a gennaio ha portato in Inghilterra due protagonisti del campionato italiano (Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, tutti e due dalla Juventus in cui con Conte aveva a lungo lavorato), aveva chiesto informazioni direttamente a Cairo sulla possibilità di aprire una trattativa per Singo, incassando il primo no. La scorsa settimana il dirigente si è rifatto vivo portando con se un’importante offerta finanziaria - 25 milioni - con la speranza di scardinare l’intransigenza del presidente. Ma anche stavolta si è sentito rispondere no. Con un’aggiunta: incedibile. Ivan Juric punta forte sul giocatore e anche per questo motivo (accelerare il recupero) il club lo ha fatto operare prima del previsto per averlo disponibile per il ritiro di inizio luglio in Austria. La dirigenza (forse) ha metabolizzato la frase che ha caratterizzato la vigilia dell’ultima sfida di campionato.