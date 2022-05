Zaza, la via di fuga dal Toro è in Spagna

Un’altra stagione da dimenticare. Simone Zaza e il Torino non sono proprio riusciti a legare. Pochissimi gol, anche se tra quella miseria realizzativa ci sono le reti contro Sassuolo e Benevento (doppietta al debutto di Nicola) che avevano permesso al Toro, lo scorso anno, di salvarsi. In questo campionato, invece, niente. Qualche timida possibilità nei minuti finali e poi una serie di infortuni che lo hanno frenato e penalizzato. L’attaccante, 30 anni, è ancora legato al club granata per un’altra stagione visto che il suo contratto scade nel giugno del 2023 ma stavolta, a fine campionato, lascerà il Toro: perché quando i matrimoni non vanno e inutile continuare e insistere. Il giocatore, nonostante in maglia granata non sia riuscito a ripetere quanto di buono aveva fatto in passato in altri club, ha un buon mercato in Spagna.