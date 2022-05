Toro, salvagente Pobega per la trequarti: tentativo col Milan

Senza il riscatto di Brekalo il Toro, non per colpa sua, risparmia 15 milioni: 11 da versare al Wolfsburg e 4 di ingaggio (lordi) al giocatore (per ogni singola stagione). Altri 6 li tiene in cassa per Pjaca che non resterà in granata per via di una stagione in cui oltre a non convincere è nuovamente andato incontro a una serie assortita di infortuni. Eppoi bisogna vedere l’evolversi della situazione Praet, il più dotato di tutti. […] Calcolatrice in mano, senza riscattare i suoi tre trequartisti il Toro risparmierebbe circa 36 milioni. I conti tirerebbero un bel sospiro di sollievo, Ivan Juric un po’ meno: il tecnico si ritroverebbe con il ruolo (quasi) scoperto. […]