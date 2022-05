Linetty chiama la Samp e Giampaolo ma per ora non si muove

TORINO - Una buona notizia per Karol Linetty: è tornato tra i convocati della sua Polonia. La notizia è arrivata martedì dalla comunicazione dei 39 giocatori scelti dal ct Czeslaw Michniewicz in vista degli impegni di Nations League che vedrà la nazionale capitanata da Robert Lewandowski impegnata nei tre incontri di fronte a Galles, Belgio e Olanda. Per il centrocampista granata si tratta di un ritorno dopo l’esclusione dalla lista dei giocatori selezionati per il playoff mondiale con la Svezia. Una soddisfazione per un giocatore che con Juric ha avuto pochissimo spazio: appena 16 presenze in campionato. Il centrocampista, tra l’altro, è stato anche frenato da alcuni problemi fisici.

Il centrocampista ha chiesto ai dirigenti di essere ceduto e vorrebbe tornare alla Samp. Nelle ultime settimane è stato diverse volte a Bogliasco a salutare Giampaolo e i compagni d’un tempo ed ha anche assistito ad una partita dei blucerchiati a Marassi. Il Toro per acquistarlo proprio dai blucerchiati spese circa 9,5 milioni bonus compresi ed è naturale che vorrebbe rientrare almeno in parte dell’investimento, molto oneroso, fatto a suo tempo. Ma la trattativa non è ancora decollata perché al momento i granata, con l’addio di Brekalo, la non conferma di Pjaca, e le difficoltà per confermare Praet sono con gli uomini contati a centrocampo. Oltretutto Linetty in alcune circostanze, soprattutto ad inizio stagione, è stato anche impiegato come trequartista. Insomma, prima di liberarsene e accontentarlo, sempre che poi si trovi l’accordo economico con la Sampdoria, i granata aspettano di mettere a disposizione del loro allenatore dei rinforzi. Tutto rimandato, quindi: per adesso Linetty resta, dopodiché si vedrà e, quindi, si studierà la situazione con calma.

Altra mossa in prospettiva futura: la prossima settimana, a campionato finito, Vagnati incontrerà anche Armando Izzo. La proposta dei granata sarà quella di un prolungamento di contratto con ridimensionamento dell’ingaggio. Con la partenza (praticamente sicura) di Bremer i dirigenti vogliono confermare un giocatore d’esperienza che in quest’ultimo periodo è tornato alle prestazioni d’un tempo scardinando le perplessità di Juric. Per il tecnico può restare, per il club solo a certe condizioni.