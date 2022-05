Toro, pressing su Belotti: "Roma, poi sì o no"

Singo è una risorsa tecnica, ma anche un elemento nel caso sacrificabile - vista pure la ricerca di due esterni - per la prossima stagione. Oltre all’ivoriano pochi sono i giocatori sacrificabili per irrobustire il portafoglio di Vagnati, alla voce entrate. Se già il quadro è complicato dalla bassa disponibilità finanziaria, chiaro che non sapere se il poco andrà speso per un centravanti (e non di compendio ma per il sostituto del Gallo) o magari per aumentare il budget per un centrale (c’è l’addio di Bremer) o ancora per una mezzala (tutta da giocare la difficile partita per riavere anche sono in prestito Pobega dal Milan) complica i movimenti.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport