Toro, Belotti riflette in spiaggia in Sicilia

TORINO - I compagni e i tifosi ancora non conoscono il suo destino. Lo stesso vale per la società, che attende l'ultimo segnale di Andrea Belotti: restare o partire, insomma. Fra questi due verbi si incasellano gli eventi che hanno contraddistinto le ultime giornate del Gallo. A partire da venerdì sera: al Grande Torino si è goduto il calore della gente, portandosi in braccio la piccola Vittoria in campo e salutando intimamente tutto lo stadio. Dal suo volto, però, nessun cenno di commozione: la serata non aveva il sapore dell'addio, ma nemmeno ha sancito con chiarezza il domani.