Verdi e Izzo: Sabatini tratta i due del Toro

Si sono aiutati l’un l’altra: Simone Verdi a ripartire e la Salernitana a salvarsi. Il primo è approdato in Campania postando - era il gennaio scorso - le foto dell’approdo in riva al mare assieme alla compagna Laura: larghi sorrisi anche per dimenticare i musi lunghi dei lunghi mesi trascorsi in granata. Tante le partite giocate, pochi i lampi in un frangente di cri[1]si tra il dopo Europa di Mazzarri e la ripartenza con Juric.

A meno di un improbabile rinnovo, i granata non potrebbero più procedere con il prestito del fantasista. Che però la Salernitana, attraverso le parole dello stesso Sabatini, ha fatto sapere vorrebbe acquistare in questa sessione di mercato. «Verdi con il Toro è in scadenza nel 2023 quindi il potere dei granata è abbastanza limitato, dipende più che altro dal giocatore. Vanno compresi i margini di manovra, Verdi ha uno stipendio meritato, ma crasso». Due milioni di euro netti, che lordi diventano 4, poi dall’estate prossima l’attaccante di Broni sottoscriverà un nuovo contratto. Per ancora 12 mesi i 2 milioni andranno corrisposti, a meno che sia Verdi a rinunciare a una parte degli emolumenti per favorire il passaggio a Salerno. In caso contrario toccherebbe a Sabatini e Vagnati dividere l’onere.