Torino, casting portieri: Ospina spinge Meret o Gollini

Il valzer dei portieri deve ancora cominciare, poi tutti potranno ballare. Compreso il Torino, naturalmente. Dopo aver lasciato per strada qualche punto di troppo nell'ultimo campionato per le indecisioni dei suoi estremi difensori, con Berisha che ha stentato a invertire il senso di marcia imboccato da Milinkovic-Savic, il club granata è infatti alla ricerca di un nuovo titolare. Di comprovata affidabilità, possibilmente. I classici petali della margherita da sfogliare sono ancora tanti, perché gli incastri di mercato non sono ancora iniziati e Vagnati non vuole tralasciare alcuna strada. Molte vie, in ogni caso, intersecano quelle del Napoli. In primo luogo, perché nella lista dei desideri di Juric compare Alex Meret: il 25enne friulano tra un anno andrà in scadenza e, prima di rinnovare con i partenopei, vuole capire se Spalletti punterà su di lui come numero uno. E, dunque, se Ospina verrà confermato oppure lasciato partire. «Siamo alle solite, come sempre - le parole del presidente De Laurentiis ieri sull'estremo difensore colombiano- “ il suo contratto è scaduto: l'ho incontrato, gli ho parlato chiaro e poi lui è partito. L'ho richiamato per avere una risposta, ma ora è in Nazionale. Qui nessuno vuole mandare via nessuno, ma nessuno vuole fare follie per trattenere un giocatore».