Torino, la direttiva su Bremer: se si può soltanto cash

L’indiscrezione trapela in mezzo alle discussioni per il dopo Belotti. D’altra parte nel club granata si coglie un sempre maggiore pessimismo circa la possibilità che il Gallo si svegli un bel giorno e accetti la nuova proposta formulata dal Torino (oscillante a stagione tra un fisso di 2,5 milioni netti e 3, se si comprendono anche i bonus meno complicati da raggiungere con un consolidamento a partire dal secondo anno). […] Non porterà soldi il Gallo, travaserà invece una caterva di milioni Bremer. E qui emerge un’ulteriore indiscrezione, in mezzo alle trattative di Vagnati per centravanti di diverso valore ed età: dall’ucraino Dovbyk (Dnipro), di nuovo in gol in Nazionale l’altro ieri, al 32enne bosniaco Djuric (in scadenza a Salerno: occhio, la Fiorentina è in pressing), passando per Pinamonti (proprietà Inter, reduce dal prestito all’Empoli). Dipendesse solo da Cairo, andrebbe sino in fondo nel pretendere una montagna di cash dalla cessione di Bremer (Marotta in pole), per poi avere le mani libere in entrata.