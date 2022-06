Toro, Vagnati cerca tre jolly offensivi: sale Laurienté con Solomon

TORINO - Non siamo al chi più ne ha più ne metta, ma di sicuro Vagnati non si ferma a uno o due obiettivi, quando si discorre di Zona Fantasia: quella terra di nessuno che si allunga tra la linea di centrocampo e l’area avversaria, e che invece deve essere proprietà di qualcuno secondo i dettami di Juric. Occupare zolle. Stare sempre in movimento. Ballare sui piedi di mediani e difensori. Interscambiarsi con i compagni. Favorire l’inserimento degli esterni. Volare in dribbling, creando la superiorità numerica. Infilarsi in avanti, dettare l’assist o disegnarlo. Mescolare tecnica, rapidità di pensiero e vigoria atletica. Insomma: il 3-4-2-1 garibaldino e coraggioso di Ivan. Non più come nella passata stagione con Praet (dal destino ancora incerto) e Brekalo (in fuga per scelta sua) dietro a Belotti (ancora silente, in attesa di offerte migliori del Monza, nel mentre sempre più lontano dal Toro).