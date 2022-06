Calciomercato Toro, riaperta una pista sulla fascia: Yilmaz

TORINO - Il Torino è molto attivo sul mercato, ma sino ad oggi non è ancora arrivato nessun giocatore. C’è ancora tempo, ovvio, ma più passano i giorni e più la rosa rischia di restare ristretta in vista del ritiro. E si sa quanto Juric tenga ad aver il maggior numero possibile di elementi per l’inizio dei lavori. Davide Vagnati si sta adoperando su più fronti per accontentare il suo allenatore: in attesa di una risposta di Belotti, del Leicester per Praet (ne parleremo più avanti in maniera dettagliata), della Juventus per Mandragora e di vedere quale squadra offrirà più soldi per Bremer, il direttore sportivo granata sta seguendo più strade in tutti i reparti.