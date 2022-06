Toro, Yilmaz spinge: Vagnati alza l'offerta

Il suo nome e il suo cognome, se li traduciamo in italiano, possono significare “Il paradiso non si arrende”. Ridvan Yilmaz. Ridvan per i turchi: il suo nome di battesimo sulla maglia del Besiktas, come da loro abitudini per identificare i giocatori. Alla maniera occidentale, invece, Yilmaz. Il cognome della famiglia. Un cognome da Toro, nei piani del club granata. Ed effettivamente il paradiso non si arrende. Nel senso che questo terzino sinistro di spinta, molto rapido nella corsa e nel pensiero, tecnicamente ben dotato, protagonista nel Besiktas di stantuffate su e giù sulla fascia mancina senza soluzione di continuità, questo terzino, dicevamo, davvero non si arrende. Non vuole tirarsi indietro di fronte al braccio di ferro nato sul mercato tra la sua società e il Torino. Vuole giocare anche lui la partita: per Juric, udite udite.