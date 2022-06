Torino, per Pellegri si tratta con il Monaco

TORINO - Lo ha voluto a gennaio non per uno sfizio, ma per precisa volontà. E nel punto di mercato andato in scena subito dopo l’ultima prova di campionato contro la Roma ha ribadito a Cairo e Vagnati il desiderio di proseguire nel lavoro di ricostruzione del centravanti. Ivan Juric può davvero essere l’uomo giusto per aiutare Pietro Pellegri a tirare fuori le sue qualità. Intraviste da gennaio in avanti, cioè da quando l’ex centravanti del Milan si è spostato in granata per tornare a lavorare con il tecnico croato, colui che lo aveva lanciato ai comuni tempi trascorsi nel Genoa. Quando il talento di Pellegri era esploso inducendo il Monaco a versare circa 30 milioni di euro per rilevarne il cartellino dal club di Enrico Preziosi. Cifre lontanissime dall’attuale valore di un attaccante che ha davanti a sé una percorribile, ma lunga strada prima di tornare a costare quanto era stato pagato dai monegaschi nel gennaio del 2018.