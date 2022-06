Torino, tutto fatto per il vice Berisha: preso Gabriel

In attesa dei colpi per la formazione titolare il direttore dell’area tecnica Vagnati ha chiuso per il secondo portiere che nella prossima stagione agirà alle spalle di Berisha: trovato l’accordo con Gabriel, seguito da tempo e svincolato dal Lecce. Un arrivo che ovviamente porterà all’uscita di Milinkovic-Savic, il quale nella stagione scorsa ha perso il posto da titolare proprio in favore dell’albanese. Registrato il primo ingresso per la stagione 2022-23, va ora dato conto dei discorsi aperti con l’Atalanta. Discorsi pure oliati dall'arrivo a Bergamo del direttore sportivo Tony D'Amico e che procedono in più direzioni. Il neo dirigente della Dea, ex Verona, vanta infatti un eccellente rapporto con Ivan Juric, legame destinato a favorire - quantomeno - qualche confronto in più tra le parti. Gli ultimi coinvolgono il talentuoso Caleb Okoli, pregiato frutto dell'alta scuola di Zingonia: il giovane difensore, nell'ultima stagione in prestito alla Cremonese, ha dimostrato di essere pronto per il grande salto in Serie A e Vagnati ha anche il suo nome appuntato sul taccuino.

L'Atalanta di certo non vuole privarsi per il futuro del 20enne di origini nigeriane, richiesto in questi giorni anche dal Verona e dallo stesso neo promosso club grigiorosso, ma d'altro canto Okoli potrebbe assicurare un rinforzo al reparto difensivo granata - prossimo a incassare l'addio di Bremer - a costo pressoché nullo, se si eccettuano le spese dell'ingaggio per un prestito secco. Una soluzione che decisamente non piace a Juric, ma che strizzerebbe l'occhio alle casse della società, con la possibilità di investire altrove (servono rinforzi sostanzialmente in tutti i reparti) le risorse a disposizione. A proposito di risorse, la novità delle ultime ore è proprio un ulteriore interessamento sull’asse Torino-Bergamo, ma questa volta in direzione opposta. La Dea, infatti, ha chiesto informazioni al club granata circa la posizione di Wilfried Singo, giovane in rampa di lancio all’ombra della Mole.