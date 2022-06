Torino, Vagnati: "Belotti sta facendo le sue valutazioni. Bremer vicino all'Inter? Esagerato"

Davide Vagnati, direttore dell'area tecnica del Torino, ospite di "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport, ha parlato del mercato in entrata e in uscita dei granata. A tenere banco è ancora la questione legata al capitano Andrea Belotti. Il contratto del Gallo scadrà il 30 giugno e non è stato ancora trovato un accordo per il rinnovo. A tal proposito Vagnati commenta: "Sta facendo le sue valutazioni legittimamente, ma lui è una pagina importante del Toro, comunque vada a finire. Noi per quella che è la nostra storia dobbiamo guardare avanti in vista della prossima stagione". Restando al parco attaccanti continua: "Abbiamo qualche giocatore importante come Sanabria, che ha grandi qualità tecniche. Per Pellegri stiamo trattando con il Monaco per tenerlo".