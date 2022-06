Mercato Toro, tutte le risposte alle domande

Il centrocampista ex Udinese, ma con il cartellino di proprietà della Juventus, avrebbe dovuto collezionare 20 presenze da titolare. In tal caso sarebbe scattato l’obbligo di riscatto a 9 milioni. Non avendo raggiunto le 20 gare dal primo minuto è subentrata la possibilità del diritto di riscatto che scadrà venerdì. Entro tale data i granata potranno acquisire il cartellino di Mandragora per 14 milioni. Tanti, per Cairo e Vagnati che lasceranno scadere l’opzione tentando di mettere le mani sul centrocampista a una cifra decisamente inferiore. Il regista campano vorrebbe continuare con Juric, ma senza accordo tra Toro e Juve sarà costretto a guardarsi attorno per trovare squadra (e le pretendenti non mancano).

2. Perché Cairo mai come in questa sessione di mercato vuole monetizzare dalle cessioni - di Bremer innanzitutto, detto che a fronte dell’o­ erta giusta, da 20 milioni in avanti, potrà partire anche Singo - per finanziare le operazioni in entrata?

Per coprire un bilancio che ha fatto registrare un segno meno per 38 milioni di euro. Un rosso figlio anche della pandemia che per lungo tempo ha impedito di monetizzare dalla vendita dei biglietti per assistere alle partite.

3. Perché il Toro riceve Pellegri dal Monaco e non dal Milan, ultima squadra nella quale ha giocato?

A gennaio il giovane centravanti che era stato lanciato da Juric nel Genoa ha formalmente fatto rientro al Monaco, proprietario del cartellino, che l’ha poi girato al Toro. Il club granata ha ereditato dai rossoneri la formula dell’operazione, cioè il prestito con diritto di riscatto. Fissato a 6 milioni, detto che l’affare tra i monegaschi e i granata va in porto per una cifra vicina ai 4,5 milioni di euro.