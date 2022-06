Toro: avanti tutta per Joao Pedro

TORINO - Prosegue la trattativa tra Torino e Cagliari per Joao Pedro. I granata restano forti dell’intesa con gli agenti del centravanti - circa 2 milioni netti l’anno per tre anni con opzione per una quarta stagione - ma Vagnati è ancora al lavoro, con la mediazione dell’uomo mercato dei sardi Capozucca, per trovare l’equilibrio tra i club sulla valutazione del cartellino. Il presidente rossoblù Giulini sta gradatamente abbassando l’iniziale pretesa (10 milioni), ma Cairo deve aumentare la prima proposta fatta: 5 milioni. Le strette di mano, per un giocatore che comunque ha 30 anni e il contratto in scadenza al termine della prossima stagione, potrà arrivare attorno ai 7 milioni di euro, magari anche qualcosa meno. L’affondo di Vagnati è atteso nei prossimi giorni, e comunque prima dell’avvio del ritiro del Toro (l’11 luglio).