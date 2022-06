Torino, Sanabria: conferma sempre più vicina

In attesa che il mercato porti novità anche nel reparto avanzato, il presente del Torino si chiama Antonio Sanabria . Il centravanti, acquistato a gennaio 2021 dal Betis Siviglia per 6,5 milioni, in una stagione e mezzo ha portato in dote ai granata 11 reti in 43 presenze. Nella prima parte del campionato appena concluso, complici i problemi fisici di Belotti e la scarsa considerazione di Juric nei confronti di Zaza , il ventiseienne paraguaiano ha assolto con buoni risultati alla funzione di riferimento offensivo. E quando il Gallo è rientrato ha accettato la panchina, arrendendosi a un paio di infortuni muscolari nel finale.

Più che per i gol - 6 in totale, tutti realizzati in campionato - Sanabria si è fatto apprezzare per le qualità nella gestione del pallone e per la capacità di svariare e aprire gli spazi per gli inserimenti di trequartisti e centrocampisti. La stima che Juric nutre nei suoi confronti fa il paio con la fiducia della società, confermata tre giorni fa dal direttore sportivo Vagnati: «Sanabria è un giocatore importante, con grandi qualità tecniche», ha dichiarato il dirigente a Sky Sport. Parole che, in un mercato che resta comunque imprevedibile, suonano come una conferma per il centravanti sudamericano che ha un contratto fino al 2025 e ha dimostrato di essersi ambientato bene in città.