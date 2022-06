Toro: Mandragora con Maggiore?

TORINO - Sull’edizione cartacea di domani Tuttosport ospiterà un’intervista esclusiva con Luca Fusi, ex granata tra i protagonisti della vittoria della Coppa Italia del ’93. Tra le altre Fusi risponde a una domanda relativa al centrocampo granata: «Lukic, Ricci e anche Mandragora: con questi tre la mediana del Torino è già di ottimo livello». La considerazione consente di aprire il discorso relativo alla trattativa per l’interno di proprietà della Juve: entro venerdì i granata hanno facoltà di riscattare il cartellino di Mandragora a 14 milioni di euro. Vagnati lascerà tuttavia cadere il diritto di riscatto, provando a prendere il giocatore a cifre più basse. I bianconeri risultano disposti a scendere dai 14 milioni, ma la richiesta non sarà di molto inferiore ai 10. Se il direttore dell’area tecnica non avrà tale disponibilità di spesa, per Mandragora si apriranno altri scenari, e i granata si troveranno nelle condizioni di dover reperire un sostituto al centrocampista napoletano. Gli occhi del Toro si sono posati su Giulio Maggiore, pronto a lasciare lo Spezia dove ha esordito da professionista - nel 2016 in B - dopo la trafila nel settore giovanile. Considerata la partenza di Pobega (rientrato al Milan dopo il prestito al Torino) e Linetty (lo rivuole la Samp), non è da escludere tuttavia che Vagnati possa tentare il doppio colpo, puntando al rientro di Mandragora e contestualmente all’ingaggio di Maggiore. Tra gli spezzini, intanto, Vagnati segue anche il difensore centrale greco Dimitris Nikolaou.