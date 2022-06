Mercato Toro, per Joao Pedro è sfida con il Monza

TORINO - Il Monza si inserisce nell’ampia forbice determinata dalla differenza tra la domanda e l’offerta tra Cagliari e Torino sulla valutazione del cartellino di Joao Pedro . L’incontro andato in scena in Sardegna tra Stefano Capozucca e Davide Vagnati , responsabili del mercato di rossoblù e granata, aveva prodotto un “a risentirci” figlio di una richiesta di 10 milioni cui aveva fatto da contraltare una proposta di 5 scarsi. Tanti, troppi per pensare di limare la distanza in tempi brevi. Una situazione nella quale ha avuto buon gioco a inserirsi il plenipotenziario del Monza ed ex artefice del Milan ultravincente Adriano Galliani . Pronto non soltanto a rivolgere l’offerta in grado di far vacillare e magari pure cedere Tommaso Giulini sul fronte Joao Pedro, ma pure interessato ad altri due giocatori già sondati dallo stesso Torino: Cragno e Nandez .

Joao Pedro, l'offerta de Toro

Partendo con l’italo-brasiliano i lombardi stanno effettuando un blitz nel tentativo di operare il soprasso decisivo sul Toro. Sul piatto mettono 7 milioni di euro per il cartellino, garantendo al giocatore lo stesso ingaggio proposto dai granata: circa 2 milioni di euro per un triennale con opzione per una quarta stagione. Entrambe le cifre stanziate sono in grado di portare alla fumata bianca a stretto giro di posta: a 7 milioni, magari a poche centinaia di migliaia di euro in più, è presumibile possa arrivare l’ok del Cagliari, con Joao Pedro a sua volta disposto a dare l’assenso al trasferimento, visto che i sardi andrebbero a pareggiare, se non a superare, quanto offerto da Vagnati, in tema di emolumenti. Un inserimento, quello per l’attaccante, che certo non fa piacere ai granata, Juric in testa. Il tecnico granata ha infatti indicato Joao Pedro tra i giocatori graditi, per la capacità di agire in posizione centrale come da esterno offensivo.

