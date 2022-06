Torino, Juric chiama Joao Pedro: sfida al Monza di Galliani

Anche il Monza su Joao Pedro. E allora il Toro rilancia con la spinta di Juric, che chiama il giocatore, visto che non resterà più a Cagliari e che Vagnati sta trattando. Mossa legittima, dunque. Perché per i granata l’italo-brasiliano è fondamentale per molte ragioni, a cominciare dalla duttilità in attacco: può fare il trequartista, l’esterno e naturalmente anche la prima punta. Già lo scorso anno c’era stato un tentativo per prenderlo, ma davanti alla richiesta di 15 milioni non si è poteva trovare un accordo. Adesso la situazione è cambiata: il Cagliari è sprofondato in Serie B e il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023. Ma veniamo agli ultimi risvolti. Il Toro aveva offerto al Cagliari 5 milioni contro i 10 chiesti dalla società sarda. E su queste basi i diretti interessati hanno deciso di risentirsi.