Torino, soluzione Piatek in alternativa a Dovbyk

Avanti c’è posto. Perché con l’addio di Belotti servirà una prima punta che faccia gol. Al momento c’è solo Sanabria che, però, di reti ne fa poche. Poi Pellegri che, comunque, è ancora giovane e infine Zaza che sarà ceduto. Ecco perché in attacco i granata hanno la necessità di trovare un bomber in grado di realizzare almeno 10-15 gol. [...] Al primo posto c’è sempre Artem Dovbyk , 24 anni, centravanti del Dnipro e della Nazionale ucraina. Elemento velenoso in zona gol, vede la porta con grande facilità, è potente nel fisico e bravo nei colpi di testa. La classica prima punta che si sposerebbe alla perfezione con il gioco di Juric . [...] Se non si dovesse arrivare all’ucraino ci sarebbe un’altra pista percorribile: Krzysztof Piatek , 26 anni, che Juric conosce bene per averlo avuto nel Genoa .

Il polacco, di proprietà dell’Hertha Berlino, non è stato riscattato, per ora, dalla Fiorentina: in viola il giocatore (tra campionato e Coppa Italia) ha realizzato 6 gol in 18 partite. E’ una prima punta, meno potente dell’ucraino, ma ugualmente adatto al gioco di Juric. Per cederlo l’Hertha Berlino chiede 15 milioni, gli stessi che dovevano sborsare i viola in caso di riscatto. Il giocatore percepisce un ingaggio che oscilla tra il milione e mezzo e il milione e settecentomila euro (compresi bonus sotto forma di gol) a stagione. Davide Vagnati, secondo consuetudine, potrebbe chiedere il prestito con diritto di riscatto. L’impressione è che stavolta i tedeschi, scottati dalla rinuncia della Fiorentina, chiedano un obbligo di riscatto, magari ad una cifra più bassa.

