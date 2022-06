Joao Pedro, il Torino c'è. È duello con il Monza

Nella lista dei nomi per il reparto avanzato del Torino, quello di Joao Pedro rimane al primo posto. Dell'attaccante italo-brasiliano Juric apprezza la duttilità - centravanti e, all'occorrenza, trequartista/esterno a sostegno di una punta - e l'esperienza maturata in tanti anni di Serie A, in cui ha segnato 71 reti in 218 presenze. Dal canto suo, il calciatore non ha alcuna intenzione di seguire il Cagliari in B e ha più volte espresso il desiderio di essere allenato proprio dal tecnico croato. Le intenzioni dell'uno e dell'altro lascerebbero pensare a una chiusura dell'operazione, pure imminente non fosse per la diversa valutazione che i due club fanno di Joao Pedro.