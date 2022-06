Torino, stretta Luis Henrique: c'è l'ok del Marsiglia

La stretta sulle ali, almeno su una di queste: nella giornata di ieri il dt granata Davide Vagnati era a Milano - come testimoniato anche da un video pubblicato nel pomeriggio sul sito internet di Tuttosport - per incontrare Javier Ribalta , nuovo direttore sportivo del Marsiglia presente al summit assieme a Pablo Longoria , presidente del club transalpino. Le parti hanno raggiunto una pre intesa per il passaggio dell’esterno offensivo brasiliano Luis Henrique al Torino. Prestito secco o con diritto di riscatto non superiore ai 6 milioni, questo il possibile punto di incontro di una trattativa che sarà ripresa, con la reciproca volontà di chiudere il discorso, nei prossimi giorni.

Luis Henrique, arrivato a Marsiglia nel 2020, ha vissuto la miglior porzione della sua parabola in Ligue1 tra l’inizio di marzo e la fine di maggio del 2021. [...] Una graduale uscita dai radar che ha indotto il Marsiglia - dove Luis Henrique si è anche disimpegnato in Champions e in Europa League - ad ascoltare le proposte per un giocatore prelevato dal Botafogo. A Torino arriverebbe quindi un elemento con voglia di rivalsa, una alternativa in grado di mettere il giusto pepe alla coppia di titolari. Detto che il concetto, con Juric, è sfumato: una certezza del tecnico croato è infatti la rotazione dei quattro trequartisti a disposizione - sempre che non siano infortuni o squalifiche a renderli indisponibili - nel corso della stessa partita.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport