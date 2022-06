Torino, nel ballo delle punte si rituffa Petagna

In questa fase c'è chi chiude operazioni in entrata e chi cerca, almeno, di non farle chiudere agli altri. Gli incastri di mercato, al momento, relegano il Torino alla seconda voce: Vagnati si sta affannando per tenere aperte più porte possibili, ma al contempo si scopre in balìa di cessioni che tardano ad arrivare, a partire da quella di Bremer che si annuncia come la più remunerativa da diverso tempo a questa parte. E così la lista dei desideri è un continuo depennare e riscrivere: fuori chi nel frattempo trova una sistemazione, dentro chi può tornare utile alla causa. Nella speranza che questa filastrocca non esasperi Juric, prima ancora che il resto dell'ambiente.

La pista Petagna Sul fronte offensivo, tra una trequarti da ridisegnare e un Belotti da sostituire, da diverse settimane funziona così. Fuori uno, dentro un altro. L'ultimo nome a prendere piede, nella ricerca di una punta, è allora quello di Andrea Petagna, non esattamente una novità dalle parti della Mole: i granata lo avevano già sondato a più riprese negli anni passati e l'interesse per il 26enne triestino non è mai tramontato. A maggior ragione in uno scenario come quello attuale, che potrebbe offrire una buona opportunità di mercato. Il prodotto del vivaio del Milan è infatti legato al Napoli fino al 2024, ma agli ordini di Spalletti fatica a trovare spazio: nell'ultima Serie A ha disputato appena quattro partite da titolare per miseri 569' in campo, spezzoni compresi. Non è un mistero, insomma, che Petagna per primo si stia guardando intorno: nell'ultimo mercato invernale il suo passaggio in prestito alla Sampdoria era saltato proprio sul gong della sessione. E ora i blucerchiati sono tornati alla carica, insieme al Monza e alla Salernitana. E al Torino, appunto, che con l'attaccante classe 1995 regalerebbe a Juric un uomo di stazza e d'area di rigore.