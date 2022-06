Praet, comunicata la sua volontà al Leicester: "Solo Toro!"

TORINO - Due giorni fa il contatto telefonico con alcuni compagni in vista della nuova stagione: «So che c’è la trattativa, ai dirigenti del Leicester ho detto che voglio il Toro . Adesso aspetto che si arrivi a una conclusione al più presto». Dennis Praet è stato chiaro con tutti, nessuno escluso. E agli amici torinesi ha dato appuntamento per il raduno al Filadelfia il 4 luglio. Il giocatore vuole il Toro. Sente spesso Juric e non ha abbandonato, neppure per un giorno, il filo che lo tiene legato al Torino, dove si è trovato bene sia a livello sportivo sia sotto l’aspetto personale: aspetto che di questi tempi vale un tesoro. Ma partiamo dall’inizio. Il tecnico croato lo ritiene indispensabile per il suo gioco e lo vuole a tutti i costi. Può accettare che non gli venga preso qualche elemento che ha inserito nella lista consegnata a Vagnati , ma sul trequartista belga non transige.

Ed è stato perentorio, sia con Cairo sia con il direttore sportivo, fin dal faccia a faccia che ha avuto con loro prima di partire per le vacanze che sta consumando nella sua Croazia. Su Praet non transige per nessun motivo. Dopo averlo allenato per un anno, sa come gestirlo: per lui, infatti, sono pronti allenamenti particolari per fare in modo che sia in piena forma durante la partita. Perché quando lo è, soprattutto quando c’è, fa la differenza. E lo si è visto lo scorso campionato. Con il belga fuori tante sconfitte, con lui in campo successi ma soprattutto bel gioco. La trattative con Leicester è avviata da tempo, però solo nell’ultimo periodo ha avuto un’accelerata. Vagnati ha lasciato passare un po’ di tempo per capire se agli inglesi arrivava qualche altra proposta migliore della sua e per ora nessuno si è mosso.

