Toro, per Milinkovic-Savic c'è il Brentford

TORINO - Il Torino 2.0 con Ivan Juric alla guida è un insieme di punti interrogativi che le prime settimane di trattative non sono riuscite a cancellare. Tra attendismo e soluzioni low cost, nonostante l’agenda del direttore tecnico Davide Vagnati sia piena di nomi non si registrano colpi in entrata. Tante voci, altrettante ipotesi ma sinora poco di concreto. O meglio, diversi discorsi aperti da concretizzare: dall’attacco al centrocampo, dalla difesa alla porta. Tra i pali i granata sono alla ricerca di un portiere affidabile dopo aver appurato - nell’ultima stagione - le preoccupanti pause nel rendimento di Vanja Milinkovic-Savic .

Le 33 reti incassate in 27 partite, e soprattutto la sequela di errori di cui è stato protagonista il giocatore, sono costati punti importanti. Il vice Etrit Berisha nel finale di campionato ha dimostrato il suo valore, ma nella testa di Juric c’è bisogno di un estremo difensore che, a suon di parate, sia capace di portare punti in classifica. Un’operazione in entrata, però, dovrà per forza di cose fare il paio con l’uscita di Vanja. Nelle ultime ore sul portiere serbo è da registrare l’interessamento del Brentford, formazione di medio-basso livello in Premier League (nell’ultimo campionato ha chiuso al 13° posto).

