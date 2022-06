Toro, Okereke idea d'attacco. Novità Falcone

TORINO - Dal matrimonio con la splendida Agnieszka a quello, possibile, con il Torino . Tempo di cambiamenti per Bartlomiej Dragowski , portiere della Fiorentina che prende una strada di vita ed è prossimo a intraprenderne una legata alla carriera. [...] Due gli attuali scogli frapposti al buon esito della trattativa: la richiesta della Fiorentina per la cessione del cartellino e la concorrenza dell’ Espanyol . Gli 8 milioni sparati da Pradé sono oggettivamente molti, per un portiere in scadenza di contratto tra dodici mesi e che nelle scelte di Italiano ha perso il posto in favore di Terracciano .

Chi costa meno e potenzialmente offre più sicurezze sia di Gabriel che di Dragowski è Falcone della Samp. I blucerchiati vogliono tra i 5 e i 6 milioni di euro, per il 27enne che sembra aver raggiunto una maturazione tale da spalancargli le porte del Toro per le prossime cinque o sei stagioni. Su questo fronte i costi sono appetibili, ma ugualmente c’è concorrenza: Falcone piace infatti alla Lazio, pronta a virare sul portiere romano dovesse tramontare l’operazione Carnesecchi. Un nome nuovo per la porta e uno per l’attacco. L’entourage di Okereke conferma che tra i molti club interessati al nigeriano - 7 gol con il Venezia alla sua prima esperienza nella massima serie italiana - c’è anche il Torino. E pure in questo caso la contesa è aperta con la Lazio, società in attesa di un vice Immobile.

