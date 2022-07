Torino, addio e omaggio a Belotti: "Grazie Andrea, buona fortuna"

TORINO - Dopo sette anni di gol, finisce l'avventura di Andrea Belotti con il Torino. L'attaccante, da oggi, è ufficialmente un ex giocatore del club granata, che ha voluto salutare il centravanti con un video pubblicato sul sito ufficiale e dal titolo "Grazie Andrea, buona fortuna". Una clip di poco più di un minuto che riassume i sette anni vissuti insieme al Gallo: dalla prima rete realizzata al Bologna nel 2015 alle due rovesciate al Sassuolo nel 2017 e nel 2019 fino all'ultimo acuto contro l'Empoli nella quartultima giornata dell'ultimo campionato. Sul suo profilo Instagram, per il momento, Belotti non ha pubblicato nulla e il suo futuro resta un grosso punto interrogativo: al momento è tutto in dubbio e l'attaccante non si sbottona.