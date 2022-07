Toro, Juric già deluso torna e chiede: almeno Praet!

TORINO - Rieccolo: Ivan Grozni . Direttamente dalla Croazia col suo vocabolario: I van il Terribile , ebbene sì. [...] E come tornerà da Spalato , Ivan? Crediamo che sia sufficiente scrivere un cognome, Mandragora , e un colore, quello della sua nuova maglia, per rispondere. Viola di delusione, Ivan. Per non aggiungere altro. [...] Commisso (via Pradé ) ha offerto più soldi alla Juve e pure al centrocampista, di ingaggio. Fino a ieri mattina Mandragora ha sperato in un rilancio finale, decisivo, di Cairo davanti ai vertici bianconeri. Non è arrivato. E così il capitano in pectore ha dovuto allargare le braccia. Senza più possibilità di scelta. Speranze vane. Troverà nuove motivazioni forti in Toscana. Immaginate Juric. Che delusione. Che botta. [...]

E la trequarti? Via Brekalo, scaricato Pjaca, la stella polare per Juric è Praet. «Non abbiamo nessuno come lui». Lo ha ripetuto per mesi. A Cairo e Vagnati, nel summit milanese post fine campionato, una quarantina di giorni fa, citò il belga come un mantra. Un cardine. Però il Leicester finora non ha accettato le proposte granata. La migliore? Un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato intorno agli 8 milioni in caso di qualificazione a una Coppa europea. La Fiorentina (sempre lei) non solo pesta i piedi al Toro su Gollini (dopo Mandragora), non solo fa a pugni sul valore di Vanja (che interessa a Italiano) e di Dragowski (in uscita: i granata lo prenderebbero volentieri). Anche su Praet ora si sono mossi. E con decisione. Italiano pratica un gioco molto simile a quello del tecnico croato, è più che naturale che le due società si trovino in ballo su obiettivi simili. La Viola ha fatto annusare soldi freschi al Leicester: 6 milioni cash più altri 2 di bonus. Acquisto a titolo definitivo. Per ora gli inglesi sanno che Praet vorrebbe restare in granata. Ma il rischio di un caso Mandragora 2.0 è più che possibile, strada facendo.

