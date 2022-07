Sorpresa Toro, preso Bayeye. Laurienté: la grana 21%

TORINO - La notizia è rimasta nascosta, in pochi sono venuti a conoscenza dell’incredibile casotto scoppiato ieri sin dal mattino attorno al cartellino di Brian Bayeye, 22 appena compiuti (giovedì), terzino destro (ma impiegabile anche a sinistra), esploso in C nel Catanzaro. Il giovane parigino, uno dei giovani talenti che più e meglio si sono messi in mostra nell’ultimo campionato di Terza serie, aveva anche già comprato i biglietti aerei per Torino. [...] Accordo tra il Torino e il Catanzaro, grossomodo un’operazione da 750 mila euro. Acquisto a titolo definitivo, 4 anni di contratto. Ma poi, in mattinava, esplodeva il caso. E quindi veniva fuori il casotto di cui sopra. Perché il Sassuolo tentava di bruciare in extremis il Toro, riapriva le trattative con i vertici del club calabrese, appoggiava sul piatto un’offerta superiore. Il Catanzaro, facile immaginarlo, ci prendeva gusto. E provava a far saltare l’intesa col Toro. Vagnati andava su tutte le furie, iniziava a telefonare a destra e a manca per far valere i propri diritti, ma anche i dirigenti del Sassuolo si affannavano per contattare di continuo il presidente e il ds del Catanzaro, rilancio in mano.