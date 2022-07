Toro: è arrivato Bayeye, domani primo allenamento

TORINO - Brian Bayeye è a Torino. Il terzino destro che Vagnati ha acquistato dal Catanzaro si è già sottoposto alle visite al Centro di Medicina dello Sport - dove era accompagnato dall'agente Vincenzo Pisacane e dal team manager granata Marco Pellegri - e domani si presenterà al Filadelfia per il primo allenamento. Bayeye, secondo acquisto dopo quello di Pietro Pellegri, riscattato dal Monaco, è stato pagato 750.000 euro e si è legato al Toro con un contratto quadriennale. Arrivato in Calabria dal Carpi, è stato protagonista di una seconda parte di stagione molto positiva, conquistando la maglia di titolare e raccogliendo i consensi generali. Per il Toro una scelta a basso costo che può rivelarsi una scommessa importante considerata la giovane età di Bayeye, che qualche giorno fa ha compiuto 22 anni.