Mandragora saluta il Torino: "Per sempre grato a questa città"

TORINO - È passato dal Torino alla Fiorentina, Rolando Mandragora. Ha lasciato la maglia granata dopo un anno e mezzo di militanza, sufficienti per fargli entrare questo club nel cuore. Lo ha confermato con il messaggio di addio riservato ai tifosi del Toro, pubblicato sul suo profilo Instagram: "È arrivato il momento dei saluti. Sarebbe difficile spiegare in un semplice messaggio quello che di bello ho vissuto in questo anno e mezzo... È stato un percorso fatto di difficoltà, ma anche di momenti belli e ricchi di soddisfazioni. Torino mi ha dato tanto, tantissimo".