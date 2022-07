Toro, mossa Kumbulla per la difesa

TORINO - Il sogno di Ivan Juric per la difesa ha un nome e cognome: Marash Kumbulla, italo-albanese, 22 anni. Sia chiaro: non è una novità il gradimento reciproco tra il centrale della Roma e il tecnico del Torino. Il giocatore sa interpretare alla perfezione i movimenti della difesa a tre, proprio come Bremer, e considera Juric un maestro: di sicuro sarebbe entusiasta di tornare a giocare con lui come ai tempi di Verona. Detto questo, è evidente che la trattativa non sia semplice per due motivi: per Kumbulla la Roma ha speso una fortuna e il giocatore percepisce uno stipendio che si avvicina di molto ai due milioni netti a stagione.