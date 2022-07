Torino, il Primavera Di Marco passa alla Virtus Francavilla

TORINO - Tommaso Di Marco, centrocampista del Torino, si trasferisce alla Virtus Francavilla, in Serie C: è stato proprio il club pugliese, con un comunicato, a rendere noto "di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Di Marco, proveniente dall’Fc Torino. Il giovane centrocampista classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile granata. Nella scorsa stagione ha collezionato 28 presenze, 2 reti ed 1 assist nel Campionato Primavera 1. Il calciatore sarà a disposizione di mister Calabro per il pre-raduno alla Nuovarredo Arena".