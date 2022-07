Torino-Laurienté, Vagnati sale a 8,5 milioni

E pur si muove! Fermo o minimamente rotante, cosi? si presenta il mercato di un Toro che tra i volti nuovi per adesso annovera il solo Brian Bayeye, giovane di buone speranze prelevato dal Catanzaro. Un difensore utile a rinforzare il pacchetto degli esterni del quale si parla un gran bene, ma che vivra? con Juric la stagione dell’apprendistato. [...] L’attenzione non puo? che tornare agli esterni offensivi, il settore piu? scoperto, la zona di campo dove Vagnati sa bene di dover operare per mettere a disposizione di Juric il materiale tecnico che sara? poi da modellare. E allora bene dare conto dei movimenti registrati nella giornata di ieri su Lauriente?, o meglio dei passi compiuti dal dt nel tentativo di accorciare la distanza dal Lorient, societa? proprietaria del cartellino dell’attaccante esterno.