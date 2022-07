Torino, avanti tutta su Petagna. Per Belotti c’è il Nizza

TORINO -Il Napoli ha fissato il prezzo di Andrea Petagna, che nell’ultima stagione e? stato schierato poco da Luciano Spalletti: 15 milioni la cifra chiesta da Aurelio De Laurentiis per l’attaccante ventisettenne che due stagioni fa lo acquisto? dalla Spal per 17,5 milioni. [...] A proposito: ancora nessuna novita? su Belotti. Il Monaco e la Fiorentina (Prade?: «Mai cercato, non so neanche chi sia l’agente») si sono tirati fuori da ogni tipo di discorso, mentre si e? fatto sotto il Nizza, club dalle ambizioni importanti e dal portafoglio gonfio di euro. Ma, forse, non e? la soluzione che preferisce l’ex capitano granata. Aspetta e spera che qualcuno si ricordi di lui visto che e? svincolato. [...]