Kumbulla-Torino? Si può, ma solo dopo la cessione di Bremer

TORINO - Si sa che il sogno di Ivan Juric per la difesa e? quello di poter nuovamente allenare Marash Kumbulla, 22 anni, centrale della Roma, albanese con passaporto anche italiano, giocatore che il tecnico croato ha avuto e valorizzato nel Verona. Il centrale, che nel finale di stagione in giallorosso ha dimostrato tutte le sue doti, al momento per la Roma non e? sul mercato, ma nello stesso tempo non e? considerato incedibile. Kumbulla stravede per Juric e questo aspetto, alla distanza, puo? giocare a favore dei granata. Ma - e? bene precisarlo - la trattativa non e? facile per la complessivita? delle cifre, al momento fuori portata del Toro ma anche per quasi tutte le squadre di Serie A. La societa? giallorossa, infatti, acquisto? il giocatore dal Verona per 26 milioni, cifra pesante, una di quelle che lasciano il se- gno e diventano difficili da ammortizzare.