Toro, preso l'esterno offensivo Radonjic

Nuovo rinforzo per il Torino, dopo il riscatto di Pellegri e l’ingaggio di Bayeye, terzino destro ex Catanzaro. Nel pomeriggio di oggi arriverà a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto Nemanja Radonjic, esterno offensivo di 26 anni, di proprietà del Marsiglia (ma il contratto in scadenza già nel 2023 era una tagliola, in Francia). Serbo, nazionale (35 gare e 5 gol), arriva da una stagione costellata da problemi in prestito in Portogallo nel Benfica, tra infortuni muscolari, mancate convocazioni e appena 6 presenze in campionato, di cui una sola da titolare. Il suo rilancio sarà una scommessa. L’operazione è stata perfezionata nella notte, a seguito di un’improvvisa accelerata. Il Torino si era mosso su di lui a fari spenti.