Torino, nuovo contatto per Maggiore

TORINO - Avanti per Giulio Maggiore, ma guardandosi attorno anche in considerazione del fatto che la trattativa con lo Spezia è molto avanzata, ma non ancora formalizzata. Vagnati e Pecini hanno affrontato la questione da ogni lato, e fin qui ne è mancato sempre uno per far quadrato. Maggiore vuole il Toro, non ha preso in considerazione l’ipotesi di rinnovare con il club nel quale è cresciuto e con cui ha il contratto in scadenza nel 2023, ma ancora non c’è intesa sulle potenziali contropartite. Lo Spezia vorrebbe Linetty e Seck, però il primo ha un ingaggio da 1,8 milioni - fuori dalle possibilità liguri - e in questa fase preferirebbe la Samp del suo mentore Giampaolo, mentre il secondo potrà essre liberato dai granata quando il reparto degli esterni offensivi sarà corroborato oltre l’arrivo di Radonjic. Oggi, comunque, gli uomini mercato dei due club hanno in programma un nuovo confronto per approfondire la questione.